 
مباشر

إعلان حالة الطوارئ في فلسطين بعد تفشي كورونا وكنيسة المهد تعلن إغلاق أبوابها

أخبار العالم العربي

إعلان حالة الطوارئ في فلسطين بعد تفشي كورونا وكنيسة المهد تعلن إغلاق أبوابها
Reuters
الضفة الغربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ne1b

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
تسجيل 4 إصابات بفيروس
تسجيل 4 إصابات بفيروس "كورونا" بين سياح في بيت جالا بالضفة الغربية

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.

إلى ذلك، أعلنت الطوائف المسيحية في فلسطين إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا