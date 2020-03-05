بوتين وأردوغان سيبحثان في موسكو إجراءات مشتركة لوقف إطلاق النار في إدلب

يصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وسيجري الرئيسان محادثات حول الأوضاع المتوترة في منطقة إدلب السورية.

وأعلن الكرملين أن الرئيسين سيبحثان اليوم في موسكو إجراءات تسوية الأزمة في محافظة إدلب بسوريا.

من جهتها قالت الرئاسة التركية، في وقت سابق، إن أردوغان سيبحث في روسيا تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار في إدلب في إطار اتفاق سوتشي، مضيفة أن زيارته لموسكو ستتيح أيضا بحث الخطوات المقبلة في إدلب بالتفصيل.

وتعد إدلب إحدى مناطق خفض التوتر الأربع التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية، وتسيطر عليها الفصائل المسلحة، وأهمها "الجيش الوطني السوري"، والفصائل الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" التي تعتبر "جبهة النصرة" المكون الأساس فيها.

وقد فجرت حادثة مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب الشهر الماضي، الأوضاع في الشمال السوري، وبدأت أنقرة على إثرها عملية عسكرية ضد قوات الجيش الحكومي السوري، وأطلق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اسم "درع الربيع" على العملية العسكرية التي تشنها بلاده في إدلب.

المصدر: وكالات