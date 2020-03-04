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عشية لقائه أردوغان .. بوتين يجتمع مع مجلس الأمن الروسي

أخبار العالم العربي

عشية لقائه أردوغان .. بوتين يجتمع مع مجلس الأمن الروسي
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب، والعلاقات مع أنقرة عشية لقائه في موسكو غدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان مجموعة تدابير لإنهاء الأزمة في إدلب

وكان الكرملين صرح اليوم بأن محادثات الرئيسين الروسي والتركي في موسكو الخميس، تهدف إلى وضع إجراءات لإنهاء الأزمة في إدلب.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع أن تؤدي محادثاته هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق سريع لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

المصدر: RT

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