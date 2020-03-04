شكري يؤكد لبيدرسون مساندة مصر لجهود التسوية في سوريا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إلى أن اللقاء جاء على هامش اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وقال حافظ، إن "الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتطلعات الشعب السوري".

وأضاف، أن "وزير الخارجية استعرض الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري"، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود المبعوث الأممي.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى "ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا، وأهمية قيام الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بدورها في هذا الصدد".

وشدد حافظ، على أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، ورؤيته تجاه الخطوات المستقبلية ذات الصلة.

وأعرب بيدرسون عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، مثمنا دور مصر المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر في الأزمة السورية.

ناصر حاتم

المصدر: RT