الأسد: سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا والخلافات الحالية غير منطقية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية.

وأضاف الرئيس السوري في حديث لقناة "روسيا-24": ما هي الأعمال العدائية الكبيرة أو الصغيرة التي ارتكبتها سوريا ضد تركيا؟ ليس هناك أي أعمال عدائية.. هناك عائلات سورية تركية، وهناك مصالح مشتركة حيوية. التداخل الثقافي المتبادل حدث تاريخيا، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون بيننا وبينهم خلافات جدية".

يتبع..