لافروف وظريف يبحثان التسوية السورية في إطار أستانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عملية التسوية السورية في إطار اتفاقات الدول الضامنة لمسار أستانا.

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وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "جرى بحث القضايا الدولية الملحة، بما فيها خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والتسوية السورية، في سياق اتفاقات الدول الضامنة لصيغة أستانا".

بدورها ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الوزيرين تطرقا إلى آخر التطورات ذات الصلة بتفشي فيروس كورونا، والعلاقات الاقتصادية بين بلديهما".

المصدر: سبوتنيك + ارنا