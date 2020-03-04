ما التهم التي وجهها القضاء المصري لعشماوي قبل إعدامه؟ (فيديو)

نفذت السلطات المصرية صباح اليوم الأربعاء، 4 مارس 2020، حكم الإعدام شنقا بحق هشام علي عشماوي، الضابط السابق بالقوات الخاصة المصرية، بعدما وجهت له تهما مرتبطة بالإرهاب.

ومن أبرز التهم التي تم توجيهها لعشماوي هي: تولي إمارة تنظيم "أنصار بيت المقدس"، والضلوع في الهجوم على نقطة حرس الحدود بمنطقة الفرافرة وقتل أفرادها وتفجير مخزن الذخيرة في 2014.

كما وجهت إليه التهم بالتسلل إلى الأراضي الليبية والإقامة تحت شرعية تنظيم "أنصار الشريعة" في مدينة أجدابيا الليبية، وتأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم "القاعدة".

يشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر اعتقل عشماوي في 8 أكتوبر 2019 في مدينة درنة، شرق ليبيا، وسلمه للسلطات المصرية.

المصدر: RT