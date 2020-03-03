الكرملين يؤكد إمكانية قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب وينفي إعداد لقاء بوتين-أردوغان-ميركل-ماكرون

أكد الكرملين إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب، إذا اتفقت الأطراف على توقيتها، لكنه نفى الأنباء عن التخطيط لقمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عن آفاق انعقاد قمة ثلاثية حول إدلب تجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني: "بالفعل، جرى الحديث عن إمكانية مثل هذا اللقاء خلال محادثة بين رئيسنا والرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن وقتها لم يتسن التنسيق بشكل نهائي بين جداول الرؤساء الثلاثة..."

وأضاف: "هذا اللقاء يبقى على الأجندة، وعندما يتسنى، وإذا تسنى التوفيق بين جداول الرؤساء سيعقد".

ونفى بيسكوف ما نقلته وكالة "بلومبرغ" اليوم عن أحد البرلمانيين الألمان حول احتمال عقد مباحثات بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبوتين وأردوغان ونظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل.

وقال: "لا، جدول بوتين لا يتضمن حتى الآن أي خطط لعقد مثل هذا اللقاء، بل هناك خطط أخرى تتمثل في القيام بجولة إلى أحد الأقاليم".

وسبق أن أعلن الكرملين، أن الاجتماع بين بوتين وأردوغان حول إدلب مقرر في موسكو يوم الخميس.

وردا على سؤال عن احتمالات وقوع مواجهة فعلية بين القوات الروسية والتركية في إدلب، عبر بيسكوف عن الثقة في أن موسكو وأنقرة قادرتان على خفض مثل هذه المخاطر بشكل مطلق بفضل ما بين عسكريي البلدين من تواصل وحوار وثيقين.

إلى ذلك، تطرق بيسكوف إلى الاتهامات التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إلى القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي في إدلب، مؤكدا أن موسكو ترفض هذه الاتهامات رفضا قاطعا ولا تتفق مع هذه المزاعم على الإطلاق.

وقال: "هذه الاتهامات صدرت في غضون يومين أو ثلاثة بعد أن شن الإرهابيون في إدلب هجومهم على القوات السورية. من الواضح أن أي لجنة لم يكن بإمكانها الحصول على معلومات موثوقة عما يجري على الأرض هناك"، فضلا عن أن تقرير اللجنة لا يذكر العمليات الهجومية التي تنفذها الجماعات المسلحة، ما يجعل أي استنتاجات صادرة عن هذه اللجنة أحادية على أقل تقدير".

ولفت بيسكوف إلى أن هذه اللجنة ليست مؤسسة رسمية تابعة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات