المسماري: الإرهابيون اعترفوا بسقوط 35 مسلحا في طرابلس - فيديو

أكد الناطق باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات لـ"العصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب أردوغان".

وأشار المسماري في بيان صحفي، إلى أنه "وفقا للمكالمات، فإن المتصلين تحدثوا عن سقوط 35 إرهابيا سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس".

وأضاف، أن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية ما زالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية".

وشدد المسماري على أن "قواتنا جاهزة دائما لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية، والتي منها عملية اليوم في محور صلاح الدين".

ناصر حاتم - الملف الليبي