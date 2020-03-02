كورونا.. الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.. وعمان تغلق منافذها

أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قررت سلطنة عمان إغلاق حدودها أمام مواطني الدول التي يتفشى فيها كورونا.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل المواطنين العائدين من إيران سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.

#الإمارات تبادر بإجلاء مواطنيها من #إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين في إطار جهودها لمواجهة انتشار #فيروس_كورونا_المستجد في عدد من الدول.#وامpic.twitter.com/5BYYmZdEG9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 2, 2020

في غضون ذلك، قررت سلطنة عمان إغلاق جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية أمام الزائرين من الدول المنتشر فيها كورونا، كإجراء احترازي وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

#أوضحت_الجهات_المعنية بأنه نظراً لازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا في بعض الدول فإن الزائرين للسلطنة من الدول المنتشر فيها المرض وكإجراء احترازي سيتعذر السماح لهم بالدخول من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وإن كانوا محولين عبر دول أخرى، ولديهم تأشيرات سارية المفعول. — وزارة الخارجية (@MofaOman) March 2, 2020

المصدر: RT