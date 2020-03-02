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كورونا.. الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.. وعمان تغلق منافذها

أخبار العالم العربي

كورونا.. الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.. وعمان تغلق منافذها
Reuters
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أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قررت سلطنة عمان إغلاق حدودها أمام مواطني الدول التي يتفشى فيها كورونا.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل المواطنين العائدين من إيران سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.

في غضون ذلك، قررت سلطنة عمان إغلاق جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية أمام الزائرين من الدول المنتشر فيها كورونا، كإجراء احترازي وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

المصدر: RT 

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