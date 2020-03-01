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إيران توقف إرسال مواكب السياحة الدينية إلى دمشق للحد من انتشار فيروس كورونا

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إيران توقف إرسال مواكب السياحة الدينية إلى دمشق للحد من انتشار فيروس كورونا
Reuters CK/STE
مسجد الأمويين في دمشق -أرشيف-
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أعلنت إيران اليوم الأحد عن إيقافها رحلات السياحة الدينية إلى دمشق حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 مارس)، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع تأكيده توقيف إيفاد قوافل الزيارة إلى سوريا لزيارة مرقد السيدة زينب، بعد أن تم استئنافها قبل نحو 3 أشهر إثر تحسن الأوضاع الأمنية.

يذكر أن رحلات الزيارة برا وجوا من إيران إلى الأماكن المقدسة في العراق متوقف حاليا أيضا.

وتوقعت السلطات الإيرانية أن يبلغ انتشار الفيروس ذروته في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات

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