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كورونا.. مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب

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كورونا.. مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب
Reuters
التطهير الكيميائي لضريح الإمام رضا مدينة في مشهد بإيران
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اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، أن سبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في بلاده، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى، محملا واشنطن جزءا من المسؤولية.

وقال آشنا عبر "تويتر" اليوم السبت: "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية لتكون قادرة على الاستجابة المناسبة لفيروس كورونا. تتحمل سياسة ترامب جزءا من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

وحتى السبت 29 فبراير، بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيران 593 شخصا توفي منهم 43 فيما تعافى أكثر من 120.

وتوقعت السلطات الإيرانية أن يبلغ انتشار الفيروس ذروته في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: RT

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