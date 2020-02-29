كورونا.. مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب

اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، أن سبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في بلاده، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى، محملا واشنطن جزءا من المسؤولية.

وقال آشنا عبر "تويتر" اليوم السبت: "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية لتكون قادرة على الاستجابة المناسبة لفيروس كورونا. تتحمل سياسة ترامب جزءا من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

.@realDonaldTrump’s economic sanctions, and Europe’s complicity, left Iran’s public health infrastructure underprepared to deal with coronavirus in a timely way. Trump’s policies are partly responsible for shaping the spread of this virus, and the lives lost in the process. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) February 29, 2020

وحتى السبت 29 فبراير، بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيران 593 شخصا توفي منهم 43 فيما تعافى أكثر من 120.

وتوقعت السلطات الإيرانية أن يبلغ انتشار الفيروس ذروته في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: RT