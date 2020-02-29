العاهل السعودي يحضر فعاليات "كأس السعودية" سباق الخيول الأغلى في العالم
تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحاضرين في ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وسلم الجوائز للفائزين.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها الإعلام الرسمي، العاهل السعودي في مضمار السباق الذي يحمل اسم مؤسس البلاد، "الملك عبدالعزيز"، في إشارة رمزية لمكانة رياضة الخيول في تاريخ البلد الخليجي.
📌عيال سلمان لوالدهم:— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) February 29, 2020
" الله يطول عمرك" 🇸🇦💚
#كأس_السعوديةpic.twitter.com/5fegnN1CdB
ولوح الملك لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكان مخصص على منصة مشرفة على مضمار السباق الذي تفوق جوائزه مبلغ 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا.
..— فايز الشمري 🇸🇦 (@Faeez3699) February 29, 2020
الفارسة سارة الصباح مقبلة للسلام على الملك سلمان رفض تقبيلها ليده ♥️🇸🇦#كاس_السعوديهpic.twitter.com/M2Iq6CzjXj
وسلم الملك كأس البطولة التي تحمل اسم السعودية، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار، بعد يومين من المنافسات، شارك فيها فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية.
بالفعل كان حفلاً رائعاً لهذا اليوم وأمسية جميلة بإنتصار ماكسيموم سيكيورتي في أول نسخه لكأس السعودية. 🙌 pic.twitter.com/7UibbIXecY— The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020
وحل الجواد الأمريكي "ماكسيمم سكيورتي" المملوك لشركة "كولمور"، في المركز الأول بالبطولة، بعدما نجح فارسه "جي بي ماجنير" من التفوق على منافسين من السعودية، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وفرنسا.
المصدر: وكالات