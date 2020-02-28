انطلاق فعاليات "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم

انطلقت في الرياض فعاليات "كأس السعودية"، أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وتشهد البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار مشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، وتستمر لمدة يومين، وتتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين فرسانا وفارسات من السعودية، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وفرنسا.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن "بطولة كأس السعودية تعد حدثا عالميا، يخلق وعيا مجتمعيا جديدا، يمس جميع السعوديين، ويضع البلاد في المستوى اللائق بها على خريطة الفعاليات والسباقات الدولية".

مؤتمر لكأس السعودية بحضور سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودي يحدثنا من خلاله عن التحضيرات و عن الدول المشاركة في هذا الحدث الرياضي الوطني و الدولي الكبير و يذكرنا سموه بمدى إرتباط رياضة الفروسية بتراثنا وتاريخنا و ثقافتنا كسعوديين #كأس_السعوديةpic.twitter.com/iJDe9L4Nvd — The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 6, 2020

وأضاف، أن "ذلك يعكس في الوقت ذاته أصالة الهوية الثقافية السعودية، وعمقها، وتطورها الحضاري المتوازن".



المصدر: وسائل إعلام سعودية