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إقالة عشرات الدبلوماسيين بالسودان بسبب صلاتهم بالبشير

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إقالة عشرات الدبلوماسيين بالسودان بسبب صلاتهم بالبشير
Reuters
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أعلنت "لجنة إزالة التمكين" في السودان اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: "تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي".

ومن جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت اللجنة، بحل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر من المصارف التابعة للدولة، وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك. وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.

المصدر: رويترز

 

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