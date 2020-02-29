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الكرملين: بوتين وروحاني بحثا في اتصال هاتفي الوضع في إدلب

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الكرملين: بوتين وروحاني بحثا في اتصال هاتفي الوضع في إدلب
Reuters ANI/
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث تطورات الوضع في إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

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وأضاف الكرملين، أن بوتين وروحاني أكدا على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا.

وكان روحاني قد بحث في وقت سابق من اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في إدلب، وأكد أن "التصعيد في المحافظة لن يكون لصالح أي دولة"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة في إدلب يكون عبر الحوار السياسي ولا ينبغي إضعاف عملية أستانا".

وتأتي مكالمة الرئيسين بعد إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها بغارة جوية سورية في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات

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