روحاني وأردوغان يبحثان هاتفيا آخر التطورات في محافظة إدلب

بحث الرئيسان الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية، في مكالمة هاتفية بينهما اليوم السبت.

وأكد الرئيس الإيراني خلال المكالمة الهاتفية لنظيره التركي على أهمية مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب بسوريا.

وأضاف روحاني أن "التصعيد في محافظة إدلب لن يكون لصالح أي دولة"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة في إدلب يكون عبر الحوار السياسي ولا ينبغي أن تضعف عملية أستانا".

وأوضح روحاني أن "طهران مستعدة لعقد قمة ثلاثية بين إيران و روسيا وتركيا ضمن مسار أستانا".