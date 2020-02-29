العراق يسعى لإدراج كاسر الأمواج في ميناء الفاو في موسوعة "غينيس"

أعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي اليوم السبت، عن تقديم طلب رسمي إلى وزارة الخارجية لمفاتحة الجهات المعنية في إدراج كاسر الأمواج الغربي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقال لعيبي: "قدمنا طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية لمفاتحة الجهات المعنية في إدراج كاسر الأمواج الغربي باسم جمهورية العراق - وزارة النقل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأطول كاسر أمواج في العالم بطول بلغ أكثر من 15 كم"، مشيرا إلى "إمكانية تصنيفه ليكون رمزا منافسا للمشاريع المناظرة".

نبذة ميناء الفاو الكبير

الحلم الذي سيبصر النور قريبا pic.twitter.com/tG6VYC1IzE — البصـري | 𝐁𝐀𝐒𝐑𝐈 (@only4Basra) February 4, 2018

وأضاف لعيبي، أن "أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل في البصرة عبر الشركة العامة لموانئ العراق، كان إنجاز كاسر الأمواج الغربي، الذي يعد من أهم مكونات ميناء الفاو الكبير خلال العام 2019".

وأشار إلى أن "ميناء الفاو الكبير يعد من المشاريع العملاقة لما يتميز به موقعه من بعد جيواستراتيجي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وله إبعاد اقتصادية وسياسية للبلد بشكل عام ولمحافظة البصرة بشكل خاص".

وأكد على أن "إبراز إمكانيات وخطوات النجاح غير التقليدية أصبحت ضرورة حتمية لغرض تسويقه لاكتشاف المميز فيه دون التقيد بالصفات الشائعة له فكان لزاما أن نهتم بإظهار أهم مكونات الميناء العراقي وكاسر الأمواج الذي يعد الأطول في العالم لحد الآن".

جدير بالذكر أن أطول كاسر أمواج عالمي يبلغ طوله قرابة 11 كيلومتر في الولايات المتحدة بولاية تكساس بميناء كالفستون.

المصدر: "السومرية نيوز"