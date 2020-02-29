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"رويترز": مقتل 9 من أعضاء "حزب الله" بقصف تركي في سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters UMIT BEKTAS
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نقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري في ما وصفته بـ"التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد" أن 9 عناصر من "حزب الله" اللبناني قتلوا بقصف تركي في إدلب السورية أمس الجمعة.

وقال القائد العسكري، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة 30 آخرين.

وأضاف القائد العسكري اليوم السبت، أن الضربات التركية استهدفت مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة.

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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، تحييد 56 عنصرا من قوات الجيش السوري، فيما أفادت قناة TRT عربي بمقتل برهان رحمون العميد في الحرس الجمهوري السوري، إثر استهداف طائرة مسيرة تركية تجمعا للقوات السورية في ريف حلب الغربي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أيضا مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين بقصف للجيش السوري في إدلب.

المصدر: "رويترز" + TRT عربي

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