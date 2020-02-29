وسط قصف متواصل.. تركيا تنشر فيديو استهدافها لما وصفته بـ"منشأة كيميائية سورية"

نشرت وزارة الدفاع التركية لقطات، ادعت أنها تظهر ضربات شنتها قواتها على أهداف عسكرية للحكومة السورية بما فيها منشأة كيميائية.

وزعمت الوزارة، حسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن المشاهد المنشورة تظهر "قصفا جويا أدى إلى تدمير منشأة كيميائية عسكرية وقاذفة صواريخ"، بالإضافة إلى عدد من مواقع انتشار جنود الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي.

#الجيش_التركي ينشر مشاهد جديدة لقصف أهداف عسكرية للنظام السوري

المشاهد تظهر عمليات قصف جوي أدت إلى تدمير منشأة كيميائية عسكرية وقاذفة صواريخ وعدد من المواقع التي يتواجد بها جنود النظام جنوبي محافظة #حلب

https://t.co/tXjb07Oa4ipic.twitter.com/lkOyiFsBfn — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 28, 2020

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية على حسابها الرسمي في "تويتر" أمس عن "تحييد" قواتها 56 عنصرا في الجيش السوري وتدمير ثماني دبابات وأربع عربات مدرعة وخمسة مدافع وراجمتي صواريخ.

في غضون ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، اليوم السبت بمقتل 45 على الأقل من عناصر قوات الحكومة السورية جراء القصف المدفعي والجوي التركي المتواصل في محافظتي إدلب وحلب، مؤكدا أن الضربات طالت على وجه الخصوص معامل الدفاع والبحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

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وجاء ذلك على خلفية إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها جراء غارات نفذها سلاح الجو السوري في محافظة إدلب.

المصدر: الأناضول + المرصد السوري لحقوق الإنسان