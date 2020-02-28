الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف في إدلب السورية وقواتنا ترد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بقصف في إدلب السورية، مشيرة إلى أن القوات التركية ردت على مصدر النيران.

وذكرت الدفاع التركية في بيان لها: "تم تدمير 8 دبابات و4 مدرعات وراجمتي صواريخ وقتل وإصابة 56 عنصرا من القوات السورية في المنطقة".

وقالت الوزارة على "تويتر"، إنها "استهدفت القوات السورية في المنطقة، حيث أرسلت آلاف الجنود بعتادهم دعما لمسلحي المعارضة الذين يقاتلون الجيش السوري".

وجاء ذلك على خلفية مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين في غارة للطيران السوري على مواقع المسلحين بإدلب مساء الخميس.

وأعلنت أنقرة بدء هجمات برية وجوية على مواقع للقوات الحكومية السورية، فيما وصف عمر سيليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم غارة الطيران السوري بأنها "هجوم" على الناتو وكشف عن بدء مشاورات مع الحلف.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن التوتر بدأ في المنطقة بعد شن المسلحين بدعم من الجيش التركي، هجوما على مدينة سراقب التي حررها الجيش السوري مطلع فبراير في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات