 
مباشر

العراق.. مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ
Reuters THAIER AL-SUDANI
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncy3

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن مقتل 3 عناصر من قوات الحشد العشائري بهجوم لتنظيم "داعش" على منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد.

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل عسكريين وإصابة ثالث بهجومين لـ
العراق.. مقتل عسكريين وإصابة ثالث بهجومين لـ"داعش" في كركوك والموصل

وأشار بيان للخلية، إلى أن "3 مقاتلين من الحشد العشائري قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" شمالي بغداد".

وأضاف، أن "القوات الأمنية قامت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي نفذت الهجوم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الجمعة، مقتل منتسبين اثنين وإصابة ثالث بهجومين إرهابيين منفصلين في قضائي داقوق بمحافظة كركوك، والحمدانية في الموصل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا