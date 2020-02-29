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قطر تعزي تركيا بخسائر قواتها في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

قطر تعزي تركيا بخسائر قواتها في إدلب السورية
Reuters Khalil Ashawi
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قدمت دولة قطر تعازيها إلى تركيا في مقتل عشرات من عسكرييها، جراء غارات للجيش السوري في إدلب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس الجمعة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأعلنت الخارجية القطرية في بيان لها أن آل ثاني قدم في هذه المكالمة "تعازي دولة قطر لتركيا حكومة وشعبا في مقتل عدد من جنود الجيش التركي في إدلب".

وجاء ذلك في أعقاب إعلان أنقرة الخميس عن مقتل 33 من عسكرييها جراء غارات جوية نفذتها قوات الحكومة السورية في إدلب. 

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يذكر أن قطر كانت الدولة العربية الوحيدة التي أعربت في الخريف الماضي عن دعمها للعملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية شرق الفرات شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT

 

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