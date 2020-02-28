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الدفاع التركية: مقتل جندي تركي وإصابة اثنين في قصف في إدلب السورية والقوات التركية ترد

ميركل تعزّي أردوغان وتدين الغارة السورية على قواته في إدلب

أخبار العالم العربي

ميركل تعزّي أردوغان وتدين الغارة السورية على قواته في إدلب
Reuters
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أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنغيلا ميركل دانت في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الهجمات غير المسؤولة على جيشه، وطالبت بإنهاء عمليات النظام السوري ومؤيديه".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبيرت: "دانت المستشارة ميركل الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية، وطالبت بإنهاء العمليات الهجومية للنظام السوري ومؤيديه واتفق الجانبان على وجوب وقف إطلاق النار، والبدء بأسرع وقت بالمفاوضات السياسية اللازمة".

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وأشار المتحدث إلى أن ميركل أكدت للرئيس التركي تضامنها مع بلاده في الدعم الإنساني للنازحين في محافظة إدلب، وأعربت عن تعازيها للرئيس أردوغان بقتلى الجيش التركي.

المصدر: تاس

 

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