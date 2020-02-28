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السعودية.. الكشف عن ملابسات قتل وإصابة 6 أشخاص في بيشة

أخبار العالم العربي

السعودية.. الكشف عن ملابسات قتل وإصابة 6 أشخاص في بيشة
RT
عناصر من الشرطة السعودية - أرشيف
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كشفت مصادر مطلعة في السعودية، أن جريمة القتل التي وقعت قبل ظهر اليوم الجمعة في أقصى غرب محافظة بيشة إثر إطلاق للنار، أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة.

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وأشارت المصادر، إلى أن "سكان أحد المراكز بأقصى غرب محافظة بيشة، سمعوا أصوات إطلاق النار"، مشيرين إلى أن "الحادث خلف إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات".

وأضافت المصادر: "اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج".

‏ويفتقد المركز الذي شهد الحادث إلى نقطة شرطة أو مركز للإسعافات الأولية، رغم مطالبات الأهالي المتكررة.

المصدر: سبق

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