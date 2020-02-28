وزير الدفاع التركي: الهجوم على قواتنا في إدلب وقع رغم التنسيق الميداني مع روسيا

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن استهداف الجنود الأتراك في إدلب أمس الخميس جرى رغم التنسيق الميداني مع المسؤولين الروس حول إحداثيات مواقع القوات التركية.

وأضاف أكار في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الجنود المصابين جراء هجوم إدلب: رغم تحذيراتنا عقب القصف الأول (على الجنود الأتراك) استمرت الغارات الجوية وطالت حتى سيارات الإسعاف.

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وقال: "نؤكد أنه لم تكن هناك أي مجموعات مسلحة في محيط وحداتنا خلال الهجوم الأخير على قواتنا" في إدلب.

وحسب أكار، فإن الجيش التركي نفذ قصفا جويا وبريا على أكثر من 200 هدف للقوات السورية بعد هجوم إدلب، حيث "تم تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري وتدمير 5 مروحيات و46 دبابة ومدفعية ومنظومتين للدفاع الجوي طراز SA-17 و SA-22".

تصريحات أكار جاءت بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى أنه فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك، تم اتخاذ كافة الإجراءات لوقف إطلاق النار من قبل القوات السورية بشكل كامل، وتأمين إجلاء القتلى والجرحى الأتراك إلى أراضي بلادهم.

وكانت السلطات التركية أعلنت مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.

المصدر: "الأناضول"