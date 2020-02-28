المعارضة التركية تبحث المستجدات في إدلب

عقد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، في وقت متأخر الخميس، اجتماعا طارئا مع قيادات حزبه، على خلفية سقوط جنود أتراك في إدلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الحزب، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الحزب، تم خلاله بحث آخر المستجدات في إدلب، وأن قليجدار أوغلو، أوعز إلى نواب الحزب من ولاية هطاي الجنوبية بالتوجه فورا إلى الولاية لمتابعة التطورات من هناك.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن والي هطاي رحمي دوغان مقتل 33 جنديا تركيا جراء قصف جوي استهدف به الجيش السوري قوات تركية في إدلب.

وقبل أيام اقترح قليجدار أوغلو على الرئيس رجب طيب أردوغان استعادة الحوار المباشر مع دمشق، وحل المشاكل بين تركيا وسوريا بالطرق السياسية، لكن أردوغان رفض هذا الاقتراح.

المصدر: "الأناضول"