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كورونا.. افتتاح مركز للعلاج من الفيروس في كردستان العراق

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كورونا.. افتتاح مركز للعلاج من الفيروس في كردستان العراق
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المركز الصحي لعلاج كورونا في كردستان العراق
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، افتتاح مركز طبي للعلاج من كورونا في مدينة أربيل، والحجر على من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في الإقليم"، مؤكدة أن "افتتاح المركز يأتي في إطار استعدادات حكومة كردستان لمكافحة الفيروس والوقاية منه".

ويحتوي المركز على 60 سريرا، ومجهز بمعدات طبية متطورة، وتقوم كل من وزارتي الصحة والداخلية بالتواصل على الدوام مع إدارة المركز الجديد.

المصدر: رووداو

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