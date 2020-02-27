كورونا.. افتتاح مركز للعلاج من الفيروس في كردستان العراق
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، افتتاح مركز طبي للعلاج من كورونا في مدينة أربيل، والحجر على من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
وأشارت السلطات المحلية إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في الإقليم"، مؤكدة أن "افتتاح المركز يأتي في إطار استعدادات حكومة كردستان لمكافحة الفيروس والوقاية منه".
#أربيل.. افتتاح مركز لمكافحة فيروس #كوروناhttps://t.co/Li4EXMq3YWpic.twitter.com/nbBNbKTA7Q— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 27, 2020
ويحتوي المركز على 60 سريرا، ومجهز بمعدات طبية متطورة، وتقوم كل من وزارتي الصحة والداخلية بالتواصل على الدوام مع إدارة المركز الجديد.
المصدر: رووداو