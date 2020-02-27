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انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصا

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انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصا
Reuters
سكك حديد مصر
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أصيب 24 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مرسى مطروح في مصر.

انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصاانقلاب القطار
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وانقلب القطار في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.

انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصاموقع الحادث

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم تبني الإجراءات الطبية اللازمة.

انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصاالقطار

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري في ظروف وملابسات الحادث.

انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصاانقلاب القطار

المصدر: RT

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