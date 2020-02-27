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مطار معيتيقة يستأنف رحلاته بعد القصف

أخبار العالم العربي

مطار معيتيقة يستأنف رحلاته بعد القصف
ISMAIL ZITOUNY
مطار معيتيقة الليبي - أرشيف
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الليبي، عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار، بعد تعليقها لساعات إثر قصف طال منطقته.

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وأصبح مطار معيتيقة، الذي يقع على مشارف شرق طرابلس، المطار الوحيد الذي يخدم العاصمة منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي خلال الاشتباكات بين الفصائل المتحاربة قبل 6 أعوام في طرابلس.

وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

ونددت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا بشدة باستمرار انتهاك وقف إطلاق النار، المعلن في يناير الماضي.

المصدر: رويترز

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