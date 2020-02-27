فجر السعيد تهاجم برلمانيا كويتيا بسبب مصر

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النائب محمد المطير، بسبب اتهامه للحكومة المصرية بمحاولة إخفاء أخبار ومعلومات عن الصحة العالمية حول عدد المصابين المصريين بفيروس كورونا.

معالي وزير الخارجيه #الكويتي النائب الفاضل محمد المطير يضر بمصالحلنا القوميه مع الشقيقه مصر باتهامه اياها بإخفاء تفشي فايروس #الكورونا ويضر بمصالح المساكين اللي رادين لشغلهم من الرافدين من ارض الكنانه ... وانت حر الله يحفظك حفيد الساده https://t.co/19CzTqAyDk — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 27, 2020

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وقالت فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى من الحكومة المصرية الشقيقة، أن تنتبه إلى أن النائب الفاضل ‎محمد المطير يحرض على مصر و‎المصريين ويتهمها بإخفاء أخبار عن الصحة العالمية، وهذه جريمة وتشويه سمعة وضرب سياحة ما سيضر بمصالح البشر.. شكرا".

وتابعت في سلسلة تغريدات: "معالي وزير الخارجية الكويتي النائب الفاضل محمد المطير يضر بمصالحنا القومية مع الشقيقة مصر باتهامه إياها بإخفاء تفشي فيروس كورونا ويضر بمصالح المساكين اللي رادين لشغلهم من الرافدين من أرض الكنانة ... وأنت حر الله يحفظك حفيد السادة".

تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بان هناك أنباء واخبار عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطله.. ومنهم مدرسين..طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الامر وقف الرحلات الجوية . — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) February 26, 2020

وكان البرلماني الكويتي قد قال في تغريدة له: "تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء وأخبارا عن انتشار كورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطله.. ومنهم مدرسون.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية".

المصدر: RT