تنبيه!.. تغريدة مفبركة عن إصابات بكورونا في الأردن منسوبة لـRT

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى موقعنا، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا.

وهنا نود أن نلفت عناية متابعينا الكرام إلى أن هذه التغريدة مفبركة، ولا تمت لموقعنا بأي صلة تذكر، بدليل عدم ارتباطها بخبر صادر عن الموقع، واللغة الركيكة التي خطت بها، والتي تتضمن أخطاء لا يمكن أن تصدر إلا عن جاهل بأبسط قواعد اللغة العربية والصحفية.

إقرأ المزيد

لذا ندعو متابعينا إلى قراءة أخبارنا على الصفحة الأصلية للموقع وتوخي الحذر من الذباب الإلكتروني الذي يستغل مواقع معروفة للترويج لأخبار مغلوطة.

المصدر:RT