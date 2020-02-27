السعودية: تعقيم الحرم المكي 4 مرات يوميا

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، إلى غسل أرضيات المسجد الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامه قاصديه.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث تطوى أكثر من 13 ألف و500 سجادة وترفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا".

وأضاف: "تستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميا".

وأشار ودعاني، إلى أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عمليات الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

المصدر: عكاظ