 
مباشر

الكرملين: جدول بوتين لا يتضمن لقاء مع أردوغان في تركيا في 5 مارس المقبل

أخبار العالم العربي

الكرملين: جدول بوتين لا يتضمن لقاء مع أردوغان في تركيا في 5 مارس المقبل
Reuters SPUTNIK
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في أكتوبر عام 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncei

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 مارس المقبل.

إقرأ المزيد
أردوغان يقول إنه على الأرجح سيجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادم
أردوغان يقول إنه على الأرجح سيجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادم

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي، عما إذا كان الجانب الروسي يؤكد استعداده للذهاب إلى اسطنبول للاجتماع مع أردوغان في 5 مارس.

وأضاف بيسكوف: "مع ذلك، تجري اتصالات عمل على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، هدفها الأول بطبيعة الحال الاستمرار في بحث الأزمة حول إدلب".

وردا على سؤال آخر عما إذا كان جدول بوتين يتضمن زيارة اسطنبول في 5 مارس، قال بيسكوف: "كلا، للرئيس بوتين خطط عمل مختلفة في ذلك اليوم".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، أنه من المرجح أن يجتمع مع بوتين في اسطنبول يوم 5 مارس المقبل لبحث الوضع في إدلب، مضيفا أن اللقاء يمكن أن يكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا