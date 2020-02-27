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جدل حول "تغريدة" محذوفة مرتبطة بجسر الملك فهد!

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جدل حول
Reuters
جسر الملك فهد - أرشيف
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ثار جدل في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول تغريدة منسوبة لرئيس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم تحدثت عن واقعة حصلت على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.

وتقول صورة لتغريدة للمسؤول الكويتي يخلو منها حسابه الآن: "على جسر الملك فهد عائدين من البحرين الساعة 12 ليلا، بعد زيارة 4 ساعات للبحرين من الخبر، بالبطاقات المدنية، وعند الشباك السعودي، تم منع جميع الداخلين للمملكة من مواطني مجلس التعاون إلا بالجوازات الأصلية".

 

وفيما انتقد نشطاء سعوديون مضمون التغريدة بحدة متفاوتة، مشيرين إلى ضرورة احترام مثل هذه القوانين على خلفية تفشي وباء كورونا، دافع كويتيون عن الجاسم، ورأى بعضهم في تعليقات الطرف الثاني حدة وما وصف بالتعالي.

وكانت السلطات السعودية اتخذت مؤخرا حزمة من الإجراءات تحوطا من تفشي وباء كورونا، شملت تعليق استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وفي تطور لاحق، ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الداخلية في البلاد علّقت استخدام المواطنين الكويتيين ورعايا دول مجلس التعاون للبطاقة الشخصية في التنقل من وإلى الكويت.

المصدر: تويتر

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