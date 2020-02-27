جدل حول "تغريدة" محذوفة مرتبطة بجسر الملك فهد!

ثار جدل في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول تغريدة منسوبة لرئيس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم تحدثت عن واقعة حصلت على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.

وتقول صورة لتغريدة للمسؤول الكويتي يخلو منها حسابه الآن: "على جسر الملك فهد عائدين من البحرين الساعة 12 ليلا، بعد زيارة 4 ساعات للبحرين من الخبر، بالبطاقات المدنية، وعند الشباك السعودي، تم منع جميع الداخلين للمملكة من مواطني مجلس التعاون إلا بالجوازات الأصلية".

استاذ يوسف الجاسم لوسمحت ارجع الى الكويت بالطياره لكل دوله نظام وقانون الوضع الصحي لايسمح بالمجاملات وكفو المملكه تطبيق النظام — ammar (@amar690) February 26, 2020

وفيما انتقد نشطاء سعوديون مضمون التغريدة بحدة متفاوتة، مشيرين إلى ضرورة احترام مثل هذه القوانين على خلفية تفشي وباء كورونا، دافع كويتيون عن الجاسم، ورأى بعضهم في تعليقات الطرف الثاني حدة وما وصف بالتعالي.

منع دخول رئيس إدارة الخطوط الجوية الكويتية «يوسف الجاسم» لـ«المملكة العربية السعودية».. وذلك بسبب البطاقة المدنية.



-الجاسم: جوازتنا في الكويت ردوا وقالوا مشكلتك.. الأوامر صدرت منذ نصف ساعة.. أرجع وتصرف ولا تناقش !#كورونا_في_الكويتpic.twitter.com/9XfkrpDaQI — اخبار الجهراء 🇰🇼 (@aljjahra_q8) February 27, 2020

وكانت السلطات السعودية اتخذت مؤخرا حزمة من الإجراءات تحوطا من تفشي وباء كورونا، شملت تعليق استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

ومنو يوسف الجاسم

الي لازم تنلغي القرارات علشانه؟ — المعادلة صعبه (@khairan66) February 27, 2020

يوسف الجاسم الحين يقول رجعونا من الجسر قالوا روح جيب الجواز

قاللهم جوازي بالكويت قالوله مشكلتك مومشكلتنا — الهاجري (@alhajre791) February 26, 2020

«الداخلية» تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة ڤيروس «كورونا» المستجد

-تعليق استخدام المواطنين ومواطني مجلس التعاون للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى الكويت مؤقتاًhttps://t.co/UjZFNG4S17#الكويتpic.twitter.com/ifrMmuzWjM — جريدة الكويتية (@alkuwaityahnews) February 27, 2020

وفي تطور لاحق، ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الداخلية في البلاد علّقت استخدام المواطنين الكويتيين ورعايا دول مجلس التعاون للبطاقة الشخصية في التنقل من وإلى الكويت.

المصدر: تويتر