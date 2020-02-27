السودان: زيارة رئيس ألمانيا دعم للتحول الديمقراطي والاستثمار

اعتبر مجلس الوزراء السوداني، أن زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي بدأها اليوم للبلاد، هي زيارة تضامنية وذات مغزى لتشجيع الاستثمار في البلاد وتثبيت الديمقراطية.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الزيارة تأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود منذ آخر زيارة لشخصية مماثلة، وهي تشكل دعما للتحول الديمقراطي في السودان، وإظهارا لمساندة السلطة من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالاهتمام المتعاظم والإيجابي من قبل الشعب السوداني بهذه الزيارة، وأعرب عن تقديره لهذه الروح لأنها بينت مدى استشعار المسؤولية والالتزام تجاه مشاريع التغيير كافة، بما في ذلك التغيير على مستوى علاقات السودان الخارجية.

ووصل الرئيس الألماني على رأس وفد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنية بالاستثمار، يرافقه وزير التنمية الألماني غيرد مولر، الذي كان زار السودان مطلع الشهر الحالي للبحث عن فرص استثمار "دون إضاعة للوقت"، كما قال مولر قبل بدء الزيارة.

وأعلنت ألمانيا، قبل أيام، عن تخصيص مبلغ 80 مليون يورو مساعدات للحكومة الانتقالية في السودان، فيما يعول السودان كثيرا على الاستثمارات الألمانية، ويعتبرها بابا أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية والغربية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية