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الرئيس الألماني يزور السودان الخميس المقبل

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الرئيس الألماني يزور السودان الخميس المقبل
Reuters MARY SCHWALM
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سيزور السودان يومي 27 و28 فبراير الجاري.

ونقلت وكالة "سونا" السودانية الرسمية عن السفير محمد الغزالي، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية إن الرئيس الألماني والوفد المرافق له الذي يضم 70 شخصية، سيناقش مع المسئولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

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ومن المتوقع أن يضم الوفد المرافق لشتاينماير كبار المسؤولين الحكوميين وعددا من البرلمانيين والصحفيين. وسيلتقي شتاينماير رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف الغزالي أن زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل "انفتاحا كبيرا في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجا للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة" .

وكان عبد الله حمدوك قد زار ألمانيا قبل أسبوعين، حيث التقى المستشارة أنغيلا ميركل وأعلن عن توقيع اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ستقوم ألمانيا بموجبها بتدريب قوات الأمن السودانية.

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وسيكون شتاينماير أول مسؤول غربي على هذا المستوى الرفيع، يزور السودان منذ نحو 40 عاما.

المصدر: وكالات

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