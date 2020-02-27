بومبيو يتهم خامنئي بـ"الكذب"

اتهم وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو المرشد الإيراني علي خامنئي "بمواصلة الكذب على شعبه"، واعتبر أن النظام الإيراني فقد شرعيته، بعد تسجيل أدنى مشاركة في الانتخابات الأخيرة.

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وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": يواصل خامنئي الكذب بدلا من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية، والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين"، في إشارة إلى تفشي فيروس "کورونا".

كما رأى أن المرشد يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في "توسعاته الثورية" سواء في العراق أو سوريا أو لبنان.

Rather than take responsibility, @khamenei_ir is lying about his killing of civilians on a commercial plane and on internal health risks in Iran. He is wasting the children of Iran by killing them in foolish revolutionary expeditions in Lebanon, Syria, and Iraq. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 26, 2020

وقال بومبيو إن النظام في إيران يواجه أزمة في شرعيته، بعد تدني المشاركة في الانتخابات النيابية إلى أدنى مستوى منذ العام 1979.

يذكر أن إيران أعلنت الأحد الماضي أن نسبة إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بلغت 42%، وهي الأقل منذ ثورة الخميني عام 1979، في حين ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي باللائمة على من وصفهم بـ "أعداء إيران الذين ضخموا خطر فيروس كورونا الجديد لثني الناخبين عن التصويت".

في حين سجلت نسبة المشاركة 62% في الانتخابات البرلمانية عام 2016 و66% في 2012.

المصدر: صفحة بومبيو على تويتر