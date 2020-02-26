 
مباشر

مصر.. مواطن ينتحر بسبب وفاة حسني مبارك

أخبار العالم العربي

مصر.. مواطن ينتحر بسبب وفاة حسني مبارك
Reuters
جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nc9q

أقدم مدرس مصري من محافظة الشرقية، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس، متأثرا بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

إقرأ المزيد
مصر.. لحظة وصول جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك بطائرة الهليكوبتر إلى المقابر لدفنه
مصر.. لحظة وصول جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك بطائرة الهليكوبتر إلى المقابر لدفنه

وقال شهود عيان، إن الشاب حضر إلى المقهى وأثناء بث التلفزيون جنازة مبارك، كان متأثرا بشدة، وانتابه حالة حزن، فصعد إلى عقار مجاور للمقهى وألقى بنفسه، وفارق الحياة على الفور.

وأشارت الشرطة المصرية إلى أن "المواطن ألقى بنفسه من الطابق الخامس في عمارة أسفلها مقهى كان يشاهد فيها جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، وقام مسرعا بالصعود أعلى العمارة وتخلص من نفسه".

وأقيمت اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حيث تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مسجد المشير طنطاوي.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا