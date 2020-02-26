مصر.. لحظة وصول جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك بطائرة الهليكوبتر إلى المقابر لدفنه

نشرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فيديو للحظة وصول جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إلى المقابر لدفنه، بعد تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي في جنازة عسكرية.

إقرأ المزيد

ورصدت الكاميرات لحظة وصول الطائرة إلى المقابر لدفن مبارك وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تجمع العديد من المؤيدين للرئيس الراحل قرب المقبرة.

شيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه، بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتكثف الجهات الأمنية تواجدها، تحسبا للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وحضر الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، حيث وصلت سيارته قبل بدء الجنازة بلحظات، بالإضافة إلى حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: أخبار اليوم