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وزارة الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس
Reuters MS/THO
سيدة ترتدي قناعا واقيا من كورونا أمام مستشفى في لبنان
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أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالة الثانية المسجلة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى، وسجلت إثر زيارة دينية إلى إيران دامت 7 أيام، حيث أن الحالتين لشخصين عادا على متن الطائرة إيران إلى لبنان بتاريخ 20 فبراير.

وأضاف البيان أن الوضع الصحي للحالة الثانية "مستقر".

المصدر: وكالات

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