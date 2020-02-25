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وزيرة الإعلام اللبنانية: الحكومة قررت وقف الرحلات الدينية مع البلدان التي تشهد تفشيا لفيروس"كورونا"

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وزيرة الإعلام اللبنانية: الحكومة قررت وقف الرحلات الدينية مع البلدان التي تشهد تفشيا لفيروس
AFP
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد
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قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إن مجلس الوزراء قرر ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية مع البلدان التي تشهد تفشيا لفيروس "كورونا".

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وأعلن لبنان في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما كشفت فحوصات أجريت لـ27 آخرين سلامتهم من الفيروس.

ويقوم الكثير من اللبنانيين برحلات إلى العراق وإيران والسعودية بهدف الحج وزيارة الأماكن المقدسة.

المصدر: وكالات

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