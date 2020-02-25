"كورونا" في الدول العربية.. إصابات جديدة في 3 بلدان

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان البحرين عن تسجيل 6 حالات جديدة، وتشخيص 3 حالات بالكويت و 4 في العراق.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، بلغ عدد المصابين في الكويت 8 أشخاص "جميعهم بصحة جيدة"، وفقا لوزارة الصحة الكويتية، وارتفع عدد المصابين في البحرين إلى 8 لدى مواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق 5، بعد أن تم تأكيد إصابة طالب علوم دينية إيراني يوم الاثنين يدرس في مدينة النجف.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان، أمس الاثنين، بتسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

المصدر: RT