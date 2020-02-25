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المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يصدر بيانا للمواطنين يتعلق بـ"كورونا"

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المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يصدر بيانا للمواطنين يتعلق بـ
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أوصى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية جميع المواطنين والمقيمين بالامتناع عن السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" تعود لأشخاص قادمين من إيران، وبينها لدى أربع مواطنات سعوديات.

وأمس الاثنين، أكدت وزارة الصحة الكويتية تشخيص الفيروس لدى سعودي وصل من مدينة مشهد الإیرانیة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا، التي تنشرها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس، في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية.

ودعت الوزارة إلى الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض، مؤكدة أن هذه التدابير الوقائية "كفيلة في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر".

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كما أهابت الصحة السعودية بالجميع إلى التواصل مع مركز الصحة 937 إذا رغبوا في الحصول على أي استفسار يخص فيروس كورونا الجديد.

المصدر: واس

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