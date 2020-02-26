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تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق (وثيقة)

أخبار العالم العربي

تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق (وثيقة)
Reuters RR/PAS
العلم العراقي
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أظهرت صورة متداولة التشكيلة الوزارية العراقية التي يتوقع أن يتم التصويت عليها، غدا الخميس، في مجلس النواب.

وتظهر الصورة أسماء الوزراء الذين سيتولون حقائب الاتصالات والزراعة والصناعة والكهرباء والشباب والرياضة والتخطيط والصحة والتربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والدفاع والنفط، إضافة إلى وزارات الإعمار والخارجية والنقل والعمل والموارد المائية.

تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق (وثيقة)
RT
تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية في العراق

وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، قال اليوم الأربعاء، إنه "غدا بمشيئة الله، سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

المصدر: RT

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