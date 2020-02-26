الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ارتفاع عدد الإصابات بفیروس “كورونا” إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

وقالت وزارة الصحة في بيان أمس الثلاثاء، إن "الحالتین الجدیدتین تعودان لمواطنین اثنین مرتبطین بالسفر إلى إیران".

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

المصدر: كونا