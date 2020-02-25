 
مباشر

فلسطين تمنع دخول مواطني 5 دول بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

فلسطين تمنع دخول مواطني 5 دول بسبب
safaps.com/
الحكومة الفلسطينية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nc1a

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، منع دخول سياح من 5 دول أسيوية، تفشى فيها فيروس "كورونا".

إقرأ المزيد
كورونا.. أزمة نقص الكمامات في الضفة الغربية
كورونا.. أزمة نقص الكمامات في الضفة الغربية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "يمنع دخول الزوار من مواطني الصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكذلك منطقة ماكو".

وأشارت إلى أن "كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، الاثنين، وخلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن "فلسطين لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا القاتل".

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا