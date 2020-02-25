فلسطين تمنع دخول مواطني 5 دول بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، منع دخول سياح من 5 دول أسيوية، تفشى فيها فيروس "كورونا".

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "يمنع دخول الزوار من مواطني الصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكذلك منطقة ماكو".

وأشارت إلى أن "كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، الاثنين، وخلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن "فلسطين لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا القاتل".

المصدر: معا