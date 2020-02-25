الأردن يحجر على سيدة إيرانية احترازيا بسبب كورونا

أكد مسؤول ملف فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحاق، فرض الحجر الصحي على سيدة إيرانية قادمة من إيران كإجراء احترازي.

وقال إسحاق في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، إن السيدة وضعت قيد الحجر الصحي نظرا إلى أن والدتها تحمل الجنسية الأردنية وتعامل معاملة الأردنيين، مشيرا إلى أنها لو كانت من أبوين إيرانيين لما استقبلها الأردن.

وأوضح إسحاق أن الحجر على السيدة إجراء احترازي وفرض عليها بعدما كانت في إيران التي تفشى بها الفيروس، وبالرغم من عدم ظهور أعراض المرض عليها.

من جانبه، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن وزارته اتخذت سلسلة إجراءات لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا، في مقدمتها منع دخول المسافرين من الدول التي تشهد انتشارا للوباء.

وأضاف جابر أن الجهود تتركز حاليا على منع وصول المرض للأردن، حيث تم منع دخول الأجانب القادمين إلى المملكة من الصين وكوريا الجنوبية وإيران، حيث ترتفع وتيرة تفشي المرض.

وأشار إلى أن الأردن سيفرض قيودا على دخول القادمين من أي بلد يشهد انتشارا للوباء، مع إخضاع الأردنيين القادمين من تلك الدول للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أكدت خلو المملكة من أي إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المحجور عليهم في البلاد حتى الآن 5 أشخاص.

المصدر: خبرني