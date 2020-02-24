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مصر.. فيضانات في بعض المناطق والأرصاد تحذر(فيديو)

أخبار العالم العربي

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من استمرار فرص هطول الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس الحالي سيستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "فرص الأمطار بالقاهرة الكبرى مستمرة حتى الثلاثاء ومن المتوقع أن تنتهى بعد ظهر الثلاثاء".

من جهته، قال مدير إدارة التنبؤات الجوية محمود شاهين، إن "محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا ورعدية أحيانا".

وتشهد أغلب محافظات مصر طقسا غير مستقر في كافة المناطق، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

مصر.. فيضانات في بعض المناطق والأرصاد تحذر(فيديو)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تظهر هطول الأمطار الشديد وسقوط الثلج وغرق بعض السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

مصر.. فيضانات في بعض المناطق والأرصاد تحذر(فيديو)

المصدر: اليوم السابع

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