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السيسي يستقبل رؤساء أجهزة مخابرات عربية في القاهرة

أخبار العالم العربي

السيسي يستقبل رؤساء أجهزة مخابرات عربية في القاهرة
gate.ahram.org.eg/News
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رؤساء أجهزة المخابرات العرب
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" والمنعقد بالقاهرة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إلى أن "السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها".

وأضاف راضي: "أعرب الرئيس المصري عن دعم بلاده لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات".

السيسي يستقبل رؤساء أجهزة مخابرات عربية في القاهرة
gate.ahram.org.eg/News
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رؤساء أجهزة المخابرات العرب

وأوضح راضي أن " المجتمعين ناقشوا مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة، ويحقق لها الأمن والاستقرار".

المصدر: اليوم السابع

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